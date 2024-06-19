Ещенко уверен, что у «Спартака» будет результат при Станковиче

Бывший футболист «Спартака» Андрей Ещенко поделился ожиданиями с «СЭ» от предстоящей работы главного тренера красно-белых Деяна Станковича в новом сезоне.

«Если он будет тренировать команду также, как играл сам, то результат точно будет», — сказал Ещенко «СЭ».

«Спартак» в мае подписал контракт с 45-летним Станковичем на два года. Ранее специалист работал с «Црвеной Звездой», «Сампдорией» и «Ференцварошем».

Софья Грецкая