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2 ноября, 23:38

Станкович: «Пруцев — высочайший профессионал. Он все делает на 300 процентов»

Артем Калинин
Шеф отдела эксклюзивной информации
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Главный тренер «Спартака» Деян Станкович оценил игру полузащитника команды Данилы Пруцева в 14-м туре РПЛ с ЦСКА (2:0).

— Оцените игру Пруцева, отдавшего сегодня две голевые передачи.

— Неоднократно говорил, что Пруцев — высочайший профессионал. Он все делает на 300 процентов, что у него не попросишь. Он справедливо стал лучшим игроком матча, но вообще, лучшим мог стать абсолютно каждый футболист. Все отдали себя на поле без остатка. Наша команда еще растет, но я спокоен за наше будущее, так как вижу их работу каждый день.

«Спартак» набрал 25 очков и занимает 5-е место в таблице РПЛ. Команда Деяна Станковича обошла ЦСКА, который с 24 очками расположился на 6-й строчке.

Игрок ЦСКА Виллиан Роша получает красную карточку в&nbsp;матче против &laquo;Спартака&raquo;. Роша вновь подвел ЦСКА — второе удаление в дерби. Бразильцу надо мудреть

Деян Станкович
ФК Спартак (Москва)
ФК ЦСКА (Москва)
Данил Пруцев
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Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Краснодар 13 10 3 0 27-6 33
2
 Зенит 14 10 3 1 31-6 33
3
 Локомотив 14 10 1 3 28-17 31
4
 Динамо 14 8 3 3 28-16 27
5
 Спартак 14 7 4 3 21-12 25
6
 ЦСКА 14 7 3 4 22-9 24
7
 Рубин 14 5 3 6 16-21 18
8
 Ростов 14 3 5 6 17-25 14
9
 Акрон 13 3 4 6 17-26 13
10
 Кр. Советов 13 3 3 7 12-19 12
11
 Динамо Мх 14 2 6 6 7-13 12
12
 Пари НН 13 3 3 7 12-24 12
13
 Химки 13 2 5 6 14-24 11
14
 Факел 13 2 5 6 8-20 11
15
 Ахмат 13 1 6 6 12-25 9
16
 Оренбург 13 1 5 7 15-24 8
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1.11 19:00
Динамо – Ростов
 1 : 1
2.11 18:00
Зенит – Динамо Мх
 2 : 1
2.11 18:00
Локомотив – Рубин
 1 : 0
2.11 20:45
ЦСКА – Спартак
 0 : 2
3.11 13:00
Акрон – Кр. Советов
 - : -
3.11 15:15
Ахмат – Пари НН
 - : -
3.11 17:30
Факел – Химки
 - : -
3.11 19:45
Краснодар – Оренбург
 - : -
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Г
Алексей Батраков

Алексей Батраков

Локомотив

 8
Максим Глушенков

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Зенит

 7
Джон Кордоба

Джон Кордоба

Краснодар

 7
П
Маркус Вендел

Маркус Вендел

Зенит

 8
Кладуио Луис Родригес Клаудиньо

Кладуио Луис Родригес Клаудиньо

Зенит

 6
Алексей Батраков

Алексей Батраков

Локомотив

 6
И К Ж
Муталип Алибеков

Муталип Алибеков

Динамо Мх

 5 1 0
Фернандо Костанца

Фернандо Костанца

Крылья Советов

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Руслан Литвинов

Спартак

 12 1 3
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