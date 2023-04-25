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Детский тренер Дзюбы: «Не ту роль играет Артем. Ему нужно вести себя поскромнее»

Алина Савинова
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Александр Шупляков, детский тренер форварда «Локомотива» Артема Дзюбы, высказался о высокой медийной активности футболиста.

«Артем возобновил карьеру в России, и ему однозначно нужно вести себя поскромнее. Два дружбана друг друга подкалывают. У Дзюбы сейчас состояние не лучшее, в первую очередь, физическое и психологическое. Но это «качели». Не бывает все так гладко. Сейчас он немножко заблудился. Такой вот стиль выбрал. И он у него время от времени пробивает. Артем — умный малый, но у него характер такой. Не ту роль играет Дзюба. Он же однозначно актер. После футбольной карьеры он не потеряется и в актерском. Артем не пропадет и точно будет востребован! И депутатом может стать. Думаю, у него все получится. Главное — не останавливаться», — приводит Sport24 слова тренера.

Недавно Дзюба вместе с бывший тренером «Рубина» Леонидом Слуцким запустили футбольное ютуб-шоу «Ну, так нельзя, ###».

В текущем сезоне 34-летний форвард провел за «Локомотив» 9 матчей во всех турнирах, забил 7 голов и отдал 4 результативные передачи.

Источник: https://sport24.ru/news/football/2023-04-25-detskiy-trener-dzyuby-artem-akter-igrayushchiy-ne-tu-rol-yemu-nado-byt-poskromneye
Артем Дзюба
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ФК Локомотив (Москва)
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Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Зенит 24 18 4 2 60-12 58
2
 Ростов 24 14 7 3 43-31 49
3
 Спартак 24 14 6 4 54-31 48
4
 ЦСКА 24 13 6 5 43-22 45
5
 Ахмат 24 12 4 8 35-30 40
6
 Динамо 24 11 6 7 43-33 39
7
 Краснодар 24 11 5 8 52-40 38
8
 Оренбург 24 11 3 10 47-48 36
9
 Сочи 24 9 4 11 32-44 31
10
 Локомотив 24 8 5 11 37-41 29
11
 Урал 24 7 4 13 26-40 25
12
 Кр. Советов 24 6 7 11 24-35 25
13
 Пари НН 24 6 4 14 27-48 22
14
 Факел 24 2 12 10 29-45 18
15
 Химки 24 4 5 15 23-52 17
16
 Торпедо 24 3 4 17 18-41 13
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28.04 20:00
Динамо – Факел
 - : -
29.04 14:00
Кр. Советов – Зенит
 - : -
29.04 16:30
Ахмат – ЦСКА
 - : -
29.04 19:00
Краснодар – Урал
 - : -
29.04 19:30
Спартак – Ростов
 - : -
30.04 14:00
Оренбург – Пари НН
 - : -
30.04 16:30
Сочи – Торпедо
 - : -
30.04 19:00
Локомотив – Химки
 - : -
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Филипе Силва Малком

Филипе Силва Малком

Зенит

 18
Квинси Промес

Квинси Промес

Спартак

 17
Владимир Писарский

Владимир Писарский

Крылья Советов

 14
П
Эдуард Сперцян

Эдуард Сперцян

Краснодар

 10
Александр Соболев

Александр Соболев

Спартак

 9
Кладуиу Луис Родригес Клаудиньо

Кладуиу Луис Родригес Клаудиньо

Зенит

 7
И К Ж
Максим Ненахов

Максим Ненахов

Локомотив

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Торпедо М

 9 1 5
Дмитрий Баринов

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Локомотив

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