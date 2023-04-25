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Сегодня, 16:31

Силкин: «Что Кокорин сделал, чтобы его считали кумиром и любимцем болельщиков?»

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Бывший тренер «Динамо» Сергей Силкин прокомментировал «СЭ» слова нападающего «Ариса» Александра Кокорина о том, кого считают легендами московского клуба.

«Давайте так: что Кокорин сделал, чтобы его считали кумиром и любимцем болельщиков? Кроме отрицательных моментов он ничем не отметился, хотя и забивал. С другой стороны, в «Динамо» такая тенденция была всегда, когда я еще игроком был. В первую очередь уважали приезжих.

В чем-то Кокорин не прав, в чем-то прав. Он, как молодой игрок, здесь становление прошел, попал в сборную, превратился в хорошего игрока для российского футбола. Его не назвали легендой? Наверное, он должен на себя посмотреть. Он-то себя правильно вел?" — сказал Силкин корреспонденту «СЭ» Валерии Яшвили.

Ранее Кокорин в интервью Нобелю Арустамяну заявил, что забил за бело-голубых 50 голов в более чем 200 матчах, но при этом легендами «Динамо» считают Матье Вальбуэна и Люка Уилкшира, которые не имеют подобных показателей.

Александр Кокорин
Люк Уилкшир
Матье Вальбуэна
Сергей Силкин
Футбол
РПЛ
ФК Динамо (Москва)
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Положение команд
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 И В Н П +/- О
1
 Зенит 24 18 4 2 60-12 58
2
 Ростов 24 14 7 3 43-31 49
3
 Спартак 24 14 6 4 54-31 48
4
 ЦСКА 24 13 6 5 43-22 45
5
 Ахмат 24 12 4 8 35-30 40
6
 Динамо 24 11 6 7 43-33 39
7
 Краснодар 24 11 5 8 52-40 38
8
 Оренбург 24 11 3 10 47-48 36
9
 Сочи 24 9 4 11 32-44 31
10
 Локомотив 24 8 5 11 37-41 29
11
 Урал 24 7 4 13 26-40 25
12
 Кр. Советов 24 6 7 11 24-35 25
13
 Пари НН 24 6 4 14 27-48 22
14
 Факел 24 2 12 10 29-45 18
15
 Химки 24 4 5 15 23-52 17
16
 Торпедо 24 3 4 17 18-41 13
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28.04 20:00
Динамо – Факел
 - : -
29.04 14:00
Кр. Советов – Зенит
 - : -
29.04 16:30
Ахмат – ЦСКА
 - : -
29.04 19:00
Краснодар – Урал
 - : -
29.04 19:30
Спартак – Ростов
 - : -
30.04 14:00
Оренбург – Пари НН
 - : -
30.04 16:30
Сочи – Торпедо
 - : -
30.04 19:00
Локомотив – Химки
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Филипе Силва Малком

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Квинси Промес

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Спартак

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Владимир Писарский

Крылья Советов

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П
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Зенит

 7
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Максим Ненахов

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