Кади остался в Москве из-за предстоящего обширного обследования головы

Полузащитник «Краснодара» Кади Боржес остался в Москве, сообщает «РБ Спорт».

По информации источника, сейчас полузащитник быков находится в сознании и под присмотром врачей. Ближайшие несколько дней Кади будет в Москве, где ему проведут полное обследование головы.

На 47-й минуте встречи Боржес столкнулся с защитником «Спартака» Георгием Джикией, после чего не смог продолжить игру.

В текущем сезоне бразилец провел 7 матчей в РПЛ, забил 3 гола и отдал 1 голевую передачу.