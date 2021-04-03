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Деспотович — тренеру «Сочи»: «Федотов, как ты там?»

23:32
Джордже Деспотович. Фото Instagram Пост Джордже Деспотовича в Instagram. Фото Instagram
Джордже Деспотович. Фото Instagram
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Форвард «Рубина» Джордже Деспотович после победы над «Сочи» в матче 24-го тура со счетом 1:0 обратился к главному тренеру соперника Владимиру Федотову.

«Привет, Федотов. Как ты там? Я — Деспот, я — плохой», — написал футболист в Instagram.

Пост Джордже Деспотовича в Instagram. Фото Instagram
Пост Джордже Деспотовича в Instagram. Фото Instagram

В свое время Джордже Деспотович выступал под руководством Владимира Федотова за «Оренбург».

Деспотович провел в текущем сезоне чемпионата России 20 матчей и забил 11 голов.

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