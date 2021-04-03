Деспотович — тренеру «Сочи»: «Федотов, как ты там?»
Форвард «Рубина» Джордже Деспотович после победы над «Сочи» в матче 24-го тура со счетом 1:0 обратился к главному тренеру соперника Владимиру Федотову.
«Привет, Федотов. Как ты там? Я — Деспот, я — плохой», — написал футболист в Instagram.
В свое время Джордже Деспотович выступал под руководством Владимира Федотова за «Оренбург».
Деспотович провел в текущем сезоне чемпионата России 20 матчей и забил 11 голов.
Методология
Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются на 14.00-16.00 (мск) пятницы накануне спортивного уик-энда. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется в субботу до 14.00
В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.
Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.
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