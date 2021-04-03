Газизов прокомментировал отставку Рахимова с поста главного тренера «Уфы»
Генеральный директор «Уфы» Шамиль Газизов прокомментировал отставку главного тренера Рашида Рахимова и ответил на вопрос о кандидатах на его место.
— Насколько тяжело было принять отставку Рашида Рахимова?
— Было очень сложно. Рашид Маматкулович попросил возможность дать команде новый эмоциональный подъем. Поэтому было принято это решение. Это сложный момент.
— Ранее уже поднимался вопрос об отставке Рахимова?
— Нет, ничего такого.
— Есть примерный список кандидатов на пост главного тренера? Когда будет объявлен новый тренер?
— Сейчас нет. О решении Рахимова уйти из клуба узнали только сейчас, поэтому таких списков не составляли. Для нас его просьба была неожиданной.
— У «Уфы» будет третий главный тренер за сезон. Что думаете на этот счет?
— Плохо, что команда находится на том месте, на котором она сейчас, — рассказал Газизов в интервью «ГорОбзор.Ру».
«Уфа» после 24 туров занимает предпоследнее, 15-е место в турнирной таблице РПЛ, имея в активе 14 очков. Следующий матч уфимский клуб проведет 7 апреля в четвертьфинале Кубка России против грозненского «Ахмата».
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