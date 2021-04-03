Газизов прокомментировал отставку Рахимова с поста главного тренера «Уфы»

Генеральный директор «Уфы» Шамиль Газизов прокомментировал отставку главного тренера Рашида Рахимова и ответил на вопрос о кандидатах на его место.

— Насколько тяжело было принять отставку Рашида Рахимова?

— Было очень сложно. Рашид Маматкулович попросил возможность дать команде новый эмоциональный подъем. Поэтому было принято это решение. Это сложный момент.

— Ранее уже поднимался вопрос об отставке Рахимова?

— Нет, ничего такого.

— Есть примерный список кандидатов на пост главного тренера? Когда будет объявлен новый тренер?

— Сейчас нет. О решении Рахимова уйти из клуба узнали только сейчас, поэтому таких списков не составляли. Для нас его просьба была неожиданной.

— У «Уфы» будет третий главный тренер за сезон. Что думаете на этот счет?

— Плохо, что команда находится на том месте, на котором она сейчас, — рассказал Газизов в интервью «ГорОбзор.Ру».

«Уфа» после 24 туров занимает предпоследнее, 15-е место в турнирной таблице РПЛ, имея в активе 14 очков. Следующий матч уфимский клуб проведет 7 апреля в четвертьфинале Кубка России против грозненского «Ахмата».