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Терюшков: «Послабление, думаю, можно сделать, чтобы позволить дозаявить доморощенных игроков»

Терюшков высказался о дозаявке футболистов клубами чемпионата России
Екатерина Савостина
Корреспондент
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Член наблюдательного совета подмосковных «Химок» Роман Терюшков поделился мнением о дозаявке футболистов клубами чемпионата России.

«Осталось всего восемь туров плюс у всех довольно длинные скамейки. Но послабление, думаю, можно сделать, чтобы позволить дозаявить доморощенных игроков из вторых составов. Сделать небольшое окно в апреле, чтобы у команд была вариативность в составах. У того же «Краснодара» ушло восемь человек — это ведь практически вся основа, на которых опирался тренерский штаб. Так что в нынешней ситуаций я бы выступил за введение трансферного окна», — приводит слова Терюшкова Betonmobile.

Ранее команду покинули защитник Филип Дагерстол, нападающий Дидье Ламкель Зе и защитник Бруно Виан.

«Химки» набрали 18 очков в 22 матчах и занимают 15-е место в турнирной таблице чемпионата России.

Источник: https://betonmobile.ru/roman-teryushkov-nuzhno-pozvolit-klubam-dozayavit-hotya-byi-domoroshhennyih-igrokov
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