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Мостовой ответил Зареме: «Понятно, что она не разбирается в футболе. Она случаем не блондинка?»

15:36
Александр Мостовой. Фото Федор Успенский, «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II
Александр Мостовой. Фото Федор Успенский, «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II
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Бывший футболист сборной России Александр Мостовой в разговоре с «СЭ» ответил на критику супруги владельца «Спартака» Леонида Федуна Заремы Салиховой.

«Мы Тедеско всерьез тоже не воспринимали. Он для нас — посторонний человек. Если я больной, то Зарема тоже с какими-то отклонениями. Я ее вообще не знаю и не обращаю внимания. Какое право она имеет говорить про меня такие вещи? Она случаем не блондинка? Всегда завидуют людям, которые сделали хорошую карьеру.

Понятно, что она не разбирается в футболе. Мы видели много таких людей. Когда говоришь правду, это всем не нравится. Все произошло так, как я и говорил. Тедеско сейчас нет. Человек пришел из ниоткуда — заработал и поехал отдыхать в Германию. А кто он такой?", — сказал Мостовой «СЭ».

Ранее Зарема Салихова в чате своего Telegram-канала назвала экс-футболиста «Спартака» больным за критику в адрес бывшего тренера красно-белых Доменико Тедеско.

Зарема Салихова: «Просила Федуна: «Ленечка, не бери Аленичева, у него голова сальная, у него не получится»

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