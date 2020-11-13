Депутат Лебедев: «Артем должен сказать четко и конкретно: «Ребята, я идиот»

Заместитель председателя Госдумы РФ, бывший член исполкома РФС Игорь Лебедев прокомментировал «СЭ» информацию «Фонтанки» о том, что у Артема Дзюбы требовали 5 миллионов долларов, чтобы скандальное видео с его участием не появилось в интернете.

— Во всей этой истории я предпочитаю доверять только словам Артема, — заявил Лебедев «СЭ». — Сейчас может быть много всяких инсинуаций и придумывании вокруг случившегося, дабы каким-то образом выставить кого-то в более удачном свете. Я считаю, что все это — надуманная акция, пусть Артем сам выйдет и объяснит, что случилось. Поставит точку во всей этой истории. Сидеть сейчас обсасывать, обговаривать кто и кому что отправил, слил, кто у кого требовал деньги, не заслуживает внимания. Нам нужно было поставить точку на следующий же день, давайте уже забудем про эту историю, жизнь на этом не заканчивается.

Невозможно вести уголовное дело без заявления самого потерпевшего. Артем заявил, что у него взломали телефон — это преступление. Иди, напиши заявление в полицию, и пусть там разбираются кто взломал, при каких условиях, кому досталась информация, куда она пошла дальше. Может быть, в ходе этого разбирательства и выяснится, кто у кого деньги вымогал. Он, я так понимаю, заявления не пишет до сих пор, значит, ничего не взламывали? В этой истории сам Артем должен сказать четко и конкретно: «Ребята, я идиот. Да, это мое видео, пожалуйста, простите меня». Или сказать: «У меня взломали телефон, я пишу заявление в полицию». На сегодняшний день не сделано ни того, ни другого. Сам потерпевший молчит. Он должен что-то сделать, а не мы с вами. (Анастасия Пастернак)