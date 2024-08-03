Деограсия рассказал, кого из известных футболистов хотел бы увидеть в «Оренбурге»

Главный тренер «Оренбурга» Давид Деограсия в разговоре с «СЭ», ответил на вопрос, кого из известных футболистов хотел бы увидеть в клубе.

«Я бы хотел увидеть в своей команде Давида Сильву. Но, к сожалению, он завершил карьеру. Пригласить его в тренерский штаб? Нет, он у меня сформирован», — сказал Деограсия «СЭ».

Давид Сильва завершил карьеру летом 2023 года. Он играл за «Реал Сосьедад», «Манчестер Сити», «Сельту», «Валенсию» и сборную Испании.