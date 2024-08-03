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Сегодня, 09:36

Дьяков: «Ростов» может зацепиться за очки с «Зенитом»

Ана Горшкова
Корреспондент
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Бывший футболист «Ростова» Виталий Дьяков поделился ожиданиями от матча 3-го тура РПЛ «Зенит» — «Ростов».

«Сможет ли Карпин выстоять против «Зенита»? Все вполне возможно, зависит от игроков «Ростова», как бы банально это ни звучало. «Зенит» сейчас, конечно, в суперформе, забивает в каждом матче не меньше трех, обыгрывают всех подряд. Они провели колоссальную работу над ошибками. Пока «Зенит» очень прилично выглядит, но все возможно. «Ростов» может зацепиться за очки, это футбол. В одной игре может произойти все что угодно. А так, на длинной дистанции, конечно, в этом сезоне всем будет тяжело с «Зенитом», — приводит слова Дьякова «РБ Спорт».

Матч между командами пройдет 3 августа, начало — в 17:30 мск.

«Зенит» с 6 очками занимает первое место в турнирной таблице РПЛ. «Ростов» с 4 баллами идет на четвертой строчке.

Источник: РБ Спорт
Виталий Дьяков
РПЛ
ФК Зенит
ФК Ростов
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 Зенит 2 2 0 0 8-0 6
2
 Динамо 2 2 0 0 6-2 6
3
 ЦСКА 2 1 1 0 3-0 4
4
 Ростов 2 1 1 0 3-1 4
5
 Оренбург 2 1 1 0 2-0 4
6
 Локомотив 2 1 0 1 4-5 3
7
 Спартак 2 1 0 1 3-3 3
8
 Рубин 2 1 0 1 4-6 3
9
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 Краснодар 2 0 2 0 1-1 2
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 Ахмат 2 0 2 0 1-1 2
12
 Динамо Мх 2 0 2 0 1-1 2
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 Химки 2 0 1 1 2-4 1
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 Пари НН 2 0 0 2 2-7 0
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Рубин – Химки
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