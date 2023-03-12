Стала известна сумма бонуса, которую получит Абаскаль, если «Спартак» выиграет РПЛ и Кубок России

Главный тренер «Спартака» Гильермо Абаскаль получит бонус в 1,5 миллиона евро, если красно-белые станут победителями РПЛ и FONBET Кубка России, сообщает «Евро-Футбол.Ру».

После 19 матчей «Спартак» с 40 очками занимает второе место в турнирной таблице РПЛ. В 19-м туре красно-белые на своем поле обыграли «Факел» (3:2). Забитыми мячами отметились Квинси Промес — на его счету дубль, и Кристофер Мартинс Перейра.

В Кубке России подопечные Абаскаля вышли в полуфинал Пути РПЛ турнира, где сыграют с «Уралом». Первый матч состоится на «Открытие Арене» во вторник, 14 марта.