Полузащитник ЦСКА Бийол забил в свои ворота в матче против «Урала»

Полузащитник ЦСКА Яка Бийол забил в свои ворота в матче 23-го тура Тинькофф РПЛ против «Урала» — 1:1.

На 7-й минуте матча словенец неудачно сыграл головой, пытаясь выбить мяч после того, как полузащитник екатеринбуржцев Рамазан Гаджимурадов перекинул Игоря Акинфеева.

Напомним, что ЦСКА открыл счет на 3-й минуте — со штрафного отличился Игорь Дивеев.