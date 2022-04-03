ЦСКА — «Урал»: Бийол забил головой в свои ворота
Полузащитник ЦСКА Бийол забил в свои ворота в матче против «Урала»
Полузащитник ЦСКА Яка Бийол забил в свои ворота в матче 23-го тура Тинькофф РПЛ против «Урала» — 1:1.
На 7-й минуте матча словенец неудачно сыграл головой, пытаясь выбить мяч после того, как полузащитник екатеринбуржцев Рамазан Гаджимурадов перекинул Игоря Акинфеева.
Напомним, что ЦСКА открыл счет на 3-й минуте — со штрафного отличился Игорь Дивеев.
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