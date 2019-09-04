Денис Глушаков: «Я заходил в «Ростов» через депутатов? Это очередная ложь»

Полузащитник «Ахмата», экс-игрок «Спартака» Денис Глушаков опроверг информацию, что пытался попасть в «Ростов» с помощью связей. По словам 32-летнего футболиста, за него точно никто не просил.

— На ранних этапах, когда еще не было интереса «Ахмата», мы реально созванивались с Карпиным, — приводит championat.com слова Глушакова. — Точнее, Георгич сам написал: «Привет, игрочишка, наберу тебе»? У нас с ним просто нормальные отношения: прикалываемся постоянно, это и на видео из Катара можно найти. Ну вот он и спросил, что дальше будет с моей карьерой и не хотел бы я в «Ростов». Обсудили вопрос. Они размышляли, оставить ли одного футболиста. Ну хотите, напишите «Еременко». В этом ничего такого. У нас с Ромой нормальные отношения. Еще в «Спартаке» не понимали, зачем вокруг нас создают конфликт. Еременко в итоге остался в «Ростове». И после этого стало понятно, что у них команда укомплектована. Поэтому меня удивлял весь этот шум вокруг «Ростова».

Не пытался я никуда зайти. Мы с Мишей Осиновым (экс-капитан «Ростова», сейчас — тренер команды. — Прим. «СЭ») давно дружим, учились в одной группе в ВШТ. Я просто спросил у него, как обстановка, как дела в клубе. Но точно таким же было общение с друзьями из других команд. Это нормальный футбольный разговор. За меня точно никто не просил. А когда говорят, что я через каких-то депутатов заходил, — это как минимум не соответствует действительности, а на самом деле — очередная ложь. Наверное, есть определенные люди, желающие это вбросить. Значит, около «Ростова» тоже есть такие личности.