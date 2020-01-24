Полузащитник «Ахмата» Денис Глушаков в интервью «СЭ» поделился впечатлениями от игры полузащитника «Спартака» Зелимхана Бакаева.

— Нынешний состав «Спартака» способен решать серьезные задачи? Или расставшись с вами, Фернанду, Луизом Адриану, Зе Луишем, Дмитрием Комбаровым, клуб так и не нашел достойных замен?

— Сложно что-то сказать, не находясь внутри коллектива и тренировочного процесса, хотя я и продолжаю общаться со многими ребятами. Сейчас команда развивается, Тедеско прививает новый стиль игры. «Спартак» — огромная структура: клуб, футболисты, болельщики. На решение серьезных задач влияет масса факторов. Я не знаю, какое настроение у ребят, какая мотивация, горят ли глаза, какая атмосфера, как они тренируется — мы это в деталях не обсуждаем.

— До какого уровня способен дорасти Зелимхан Бакаев? Может ли он стать для «Спартака» новым Промесом?

— Уже как-то говорил, что Бакаев пока выделяется в составе красно-белых. Но ключевое слово здесь — «пока». Дай бог, чтобы парень и дальше рос. Но так бывает, что игрок ярко проявляет себя в одном сезоне, а потом затухает... Выводы делаются на более длинном отрезке. Я желаю ему удачи. Все в его голове и в его ногах. (Виталий Айрапетов)

Полное интервью с Денисом Глушаковым читайте здесь.