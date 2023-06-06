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Сегодня, 18:52

Деменко считает, что уход Кристиана Рамиреса станет потерей для «Краснодара»

Владислав Гаврилин
Корреспондент
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Бывший футболист «Краснодара» Максим Деменко отреагировал на слухи, что защитник «быков» Кристиан Рамирес может перейти в «Ференцварош».

«Если говорить об интересе со стороны «Ференцвароша», то здесь напрашивается вывод, что Рамирес хочет поиграть в еврокубках. Кристиан — очень хороший футболист. Если эти слухи верны, то Рамиреса явно будут использовать в основе, это значит, что за ним следят уже давно, просто так такие трансферы не делаются. А что касается «Краснодара», то здесь нужно смотреть, на каких условиях уйдет Рамирес. Если за него заплатят адекватные деньги, то это хорошая сделка для клуба. Уход Рамиреса станет потерей для «Краснодара»? Да, ведь это игрок основного состава. Но важно то, как «Краснодар» собирается заменить Кристиана — если у них уже есть замена, то есть шанс, что команда не потеряет в качестве игры после ухода Рамиреса», — приводит слова Деменко «РБ Спорт».

Контракт Рамиреса с «Краснодаром» рассчитан до лета 2025 года. В текущем сезоне на счету эквардорца 27 матчей в РПЛ, 2 гола и 3 голевых передачи.

Источник: https://bookmaker-ratings.ru/news/maksim-demenko-uhod-kristiana-ramiresa-stanet-poterej-dlya-krasnodara/
Кристиан Рамирес
Максим Деменко
Футбол
РПЛ
ФК Краснодар
ФК Ференцварош
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3
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4
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5
 Ахмат 30 15 5 10 51-39 50
6
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