«Зенит» хочет за Сутормина не меньше 5 миллионов долларов

Питерский «Зенит» не готов отпускать полузащитника Алексея Сутормина за компенсацию, которая будет меньше 5 миллионов долларов, сообщает «РБ Спорт».

По информации источника, именно такую сумму объявляют при консультациях интересующимся клубам — «Зенит» не готов расставаться с полузащитником за сумму, меньшую 5 миллионов долларов.

Ранее об интересе ЦСКА к защитнику «Зенита» Алексею Сутормину сообщил журналист Иван Карпов в телеграмм-канале «Инсайды от Карпа». Отмечалось, что в трансфеее заинтересован лично тренер армейцев Владимир Федотов.

В сезоне-2022/23 29-летний вингер сыграл 20 матчей за питерский клуб и не отличился результативными действиями.