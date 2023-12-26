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Деменко считает, что результаты «Спартака» при Абаскале в какой-то степени провал

Владислав Гаврилин
Корреспондент
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Бывший полузащитник «Спартака» Максим Деменко поделился мнением о работе главного тренера красно-белых Гильермо Абаскаля.

«До Абаскаля тоже были свои проблемы. Может, только в этом году какие-то сложности «Спартака» укреплялись. Но если брать целиком, московский «Спартак» и те финансовые вложения, которые были, то, конечно, для тренера в какой-то степени это провально. Почему? Потому что «Спартак» всегда нацелен на первые места. Сейчас там «Зенит» уже на протяжении пяти сезонов не дает никому взять чемпионство. Но говорить о том, чтобы взять и Кубок, и чемпионат, то, да, для «Спартака» это проблема. «Спартак» всегда является флагманом России и ставит максимальные задачи, и поэтому с него спрашивают. Если тренер не решает какие-то задачи, либо Кубок, либо чемпионат, наверно, для любой команды это провал» — приводит слова Деменко Metaratings.ru.

После 18 туров «Спартак» с 30 очками занимает пятое место в турнирной таблице РПЛ. Гильермо Абаскаль возглавляет команду с июня 2022 года.

22 декабря «Спартак» объявил о назначении Томаша Амарала на пост спортивного директора клуба.

Источник: https://metaratings.ru/news/demenko-rezultaty-spartaka-pri-abaskale-v-kakoi-to-stepeni-proval-319001/
Максим Деменко
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 И В Н П +/- О
1
 Краснодар 18 11 5 2 28-14 38
2
 Зенит 18 11 3 4 35-17 36
3
 Динамо 18 8 8 2 29-22 32
4
 Локомотив 18 8 7 3 29-23 31
5
 Спартак 18 9 3 6 27-24 30
6
 Кр. Советов 18 8 5 5 36-27 29
7
 Рубин 18 8 4 6 17-21 28
8
 ЦСКА 18 7 7 4 31-24 28
9
 Пари НН 18 7 3 8 15-16 24
10
 Ростов 18 5 6 7 24-29 21
11
 Факел 18 5 6 7 15-19 21
12
 Урал 18 5 4 9 18-28 19
13
 Ахмат 18 4 5 9 18-23 17
14
 Оренбург 18 3 6 9 19-28 15
15
 Балтика 18 3 4 11 12-24 13
16
 Сочи 18 3 2 13 17-31 11
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Зенит – Спартак
 - : -
2.03 00:00
Ростов – Кр. Советов
 - : -
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Краснодар – Рубин
 - : -
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 - : -
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Динамо – Локомотив
 - : -
2.03 00:00
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Пари НН – Факел
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