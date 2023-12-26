Деменко считает, что результаты «Спартака» при Абаскале в какой-то степени провал
Бывший полузащитник «Спартака» Максим Деменко поделился мнением о работе главного тренера красно-белых Гильермо Абаскаля.
«До Абаскаля тоже были свои проблемы. Может, только в этом году какие-то сложности «Спартака» укреплялись. Но если брать целиком, московский «Спартак» и те финансовые вложения, которые были, то, конечно, для тренера в какой-то степени это провально. Почему? Потому что «Спартак» всегда нацелен на первые места. Сейчас там «Зенит» уже на протяжении пяти сезонов не дает никому взять чемпионство. Но говорить о том, чтобы взять и Кубок, и чемпионат, то, да, для «Спартака» это проблема. «Спартак» всегда является флагманом России и ставит максимальные задачи, и поэтому с него спрашивают. Если тренер не решает какие-то задачи, либо Кубок, либо чемпионат, наверно, для любой команды это провал» — приводит слова Деменко Metaratings.ru.
После 18 туров «Спартак» с 30 очками занимает пятое место в турнирной таблице РПЛ. Гильермо Абаскаль возглавляет команду с июня 2022 года.
22 декабря «Спартак» объявил о назначении Томаша Амарала на пост спортивного директора клуба.
|
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Краснодар
|18
|11
|5
|2
|28-14
|38
|
2
|Зенит
|18
|11
|3
|4
|35-17
|36
|
3
|Динамо
|18
|8
|8
|2
|29-22
|32
|
4
|Локомотив
|18
|8
|7
|3
|29-23
|31
|
5
|Спартак
|18
|9
|3
|6
|27-24
|30
|
6
|Кр. Советов
|18
|8
|5
|5
|36-27
|29
|
7
|Рубин
|18
|8
|4
|6
|17-21
|28
|
8
|ЦСКА
|18
|7
|7
|4
|31-24
|28
|
9
|Пари НН
|18
|7
|3
|8
|15-16
|24
|
10
|Ростов
|18
|5
|6
|7
|24-29
|21
|
11
|Факел
|18
|5
|6
|7
|15-19
|21
|
12
|Урал
|18
|5
|4
|9
|18-28
|19
|
13
|Ахмат
|18
|4
|5
|9
|18-23
|17
|
14
|Оренбург
|18
|3
|6
|9
|19-28
|15
|
15
|Балтика
|18
|3
|4
|11
|12-24
|13
|
16
|Сочи
|18
|3
|2
|13
|17-31
|11
|2.03
|00:00
|
Зенит – Спартак
|- : -
|2.03
|00:00
|
Ростов – Кр. Советов
|- : -
|2.03
|00:00
|
Краснодар – Рубин
|- : -
|2.03
|00:00
|
ЦСКА – Оренбург
|- : -
|2.03
|00:00
|
Динамо – Локомотив
|- : -
|2.03
|00:00
|
Ахмат – Урал
|- : -
|2.03
|00:00
|
Балтика – Сочи
|- : -
|2.03
|00:00
|
Пари НН – Факел
|- : -
|Г
|
|
Матео Кассьерра
Зенит
|14
|
|
Бенхамин Гарре
Крылья Советов
|8
|
|
Джон Кордоба
Краснодар
|8
|П
|
|
Квинси Промес
Спартак
|6
|
|
Максим Глушенков
Локомотив
|6
|
|
Александр Соболев
Спартак
|5
|И
|К
|Ж
|
|
Виктор Александров
Пари Нижний Новгород
|15
|1
|3
|
|
Брайан Мансилья
Оренбург
|15
|1
|5
|
|
Виктор Мелехин
Ростов
|16
|1
|5