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Судейство

Сегодня, 16:50

Рекомендации судьям не соответствуют регламентам ФИФА и РФС. Как такое может быть?

Александр Бобров
Шеф-редактор
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Судья Алексей Сухой.
Фото Дарья Исаева, «СЭ»

Сегодня Международный совет футбольных ассоциаций (ИФАБ) в своих аккаунтах в соцсетях опубликовал рекомендации судьям, касающиеся контроля поведения дисквалифицированных и удаленных тренеров.

В частности, дан ответ на вопрос, могут ли те использовать электронное и коммуникационное оборудование, наблюдая за игрой с трибуны. ИФАБ считает:

«Если тренер отстранен от игры или удален с поля (с показом красной карточки) во время матча, он не может находиться в технической зоне, но может пользоваться электронным оборудованием и средствами связи, наблюдая за игрой с трибуны. Контролировать или предотвращать это непрактично. А основным наказанием является невозможность прямого контакта с игроками, запасными и другими официальными лицами команды и передачи инструкций из технической зоны».

Любопытно, что это, по сути, противоречит дисциплинарному регламенту ФИФА. В статье 66 там говорится, что официальное лицо, которое удалено или отбывает дисквалификацию, не имеет права «общаться или контактировать с любым лицом, участвующим в матче — в частности, с игроками или техническим персоналом — любыми способами до или во время матча».

О том же самом говорится в статье 17 дисциплинарного регламента РФС: «дисквалифицированное лицо не вправе до, во время и после матча, в течение которого реализуется его дисквалификация, связываться с любым лицом, участвующим в матче (игроками, персоналом команды), посредством любых средств».

За несоблюдение именно этого пункта КДК РФС мог недавно наказать главного тренера «Локомотива» Михаила Галактионова. Но дополнительные санкции к нему не были применены «в связи с отсутствием факта нарушения порядка реализации дисквалификации».

Футбол
РФС
ФИФА
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 И В Н П +/- О
1
 Краснодар 18 11 5 2 28-14 38
2
 Зенит 18 11 3 4 35-17 36
3
 Динамо 18 8 8 2 29-22 32
4
 Локомотив 18 8 7 3 29-23 31
5
 Спартак 18 9 3 6 27-24 30
6
 Кр. Советов 18 8 5 5 36-27 29
7
 Рубин 18 8 4 6 17-21 28
8
 ЦСКА 18 7 7 4 31-24 28
9
 Пари НН 18 7 3 8 15-16 24
10
 Ростов 18 5 6 7 24-29 21
11
 Факел 18 5 6 7 15-19 21
12
 Урал 18 5 4 9 18-28 19
13
 Ахмат 18 4 5 9 18-23 17
14
 Оренбург 18 3 6 9 19-28 15
15
 Балтика 18 3 4 11 12-24 13
16
 Сочи 18 3 2 13 17-31 11
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Зенит – Спартак
 - : -
2.03 00:00
Ростов – Кр. Советов
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Краснодар – Рубин
 - : -
2.03 00:00
ЦСКА – Оренбург
 - : -
2.03 00:00
Динамо – Локомотив
 - : -
2.03 00:00
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Балтика – Сочи
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