Деменко рассказал, кого считает лучшим нападающим РПЛ

Бывший полузащитник «Спартака» Максим Деменко назвал форварда ЦСКА Федора Чалова лучшим нападающим РПЛ на данный момент.

«Лучший нападающий РПЛ прямо сейчас? Если брать как бомбардира и количество забитых мячей сейчас, то я бы выделил Кассьерру. Но мне нравится, как сейчас выступает Федор Чалов. Видно, что он в ЦСКА — лидер команды. Он и забивает, и разыгрывает. Он более разносторонний, чем, например, Джон Кордоба. Чалов ищет передачи и моменты. Да, Кордоба атлетичен, но если взять российских игроков, то Чалов», — цитирует Деменко Legalbet.

В текущем сезоне 25-летний Чалов провел 13 матчей в РПЛ, в которых отметился 7 голами и 1 результативной передачей. На счету 26-летнего Матео Кассьерры 11 забитых мячей и 2 голевые передачи в 13 играх чемпионата России. В активе 30-летнего Джона Кордобы 6 голов и 3 результативные передачи в 13 встречах.