Деменко объяснил предложение Карпина о матче против сборной легионеров РПЛ

Бывший футболист «Спартака» Максим Деменко отреагировал на предложение Валерия Карпина провести шоу-матч между игроками сборной России и легионерами РПЛ.

«Я думаю это лучший вариант. По крайней мере Карпин видит, что есть легионеры, которые классом выше, и он хочет сделать более-менее интересный футбольный матч», — приводит слова Деменко Vprognoze.ru.

9 октября стало известно, что национальная команда не проведет товарищеские игры в октябре, так как не нашлось соперника.