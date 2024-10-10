Силкин — об Осинькине: «Он столько сделал для Самары, никто столько не сделает»
Экс-тренер «Динамо» Сергей Силкин поделился мнением о том, что Игорь Осинькин сохранил пост главного тренера «Крыльев Советов».
«Очень рад этому! Сколько он сделал для Самары. Никто столько не сделает», — приводит слова Силкина Vprognoze.ru.
Губернатор Самарской области Вячеслав Федорищев заявил, что по итогам совещания с руководством и тренерским штабом «Крыльев Советов» было принято решение не совершать в ближайшее время никаких кадровых перестановок в футбольном клубе.
Источник: Vprognoze.ru
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