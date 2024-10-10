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Сегодня, 17:45

Титов: «Нет никаких сомнений, что «Крылья Советов» будут выше, чем сейчас»

Сергей Разин
корреспондент
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Бывший полузащитник «Спартака» и сборной России Егор Титов поделился мнением о выступлении «Крыльев Советов» в текущем сезоне.

— У меня вызывает только уважение то, как себя ведет Игорь Осинькин, — приводит слова Титова «РБ Спорт». — Насколько интересно играла Самара три года до этого, как он делал из команды конфетку! Потому что есть ограничения в бюджете, не всегда хватает опытных футболистов и так далее. Но играла молодежь, и играли так здорово, что приятно было посмотреть. Поэтому у меня даже нет никаких сомнений, что Самара будет намного выше, чем она находится сегодня.

— То есть оставить Осинькина как минимум до конца сезона было единственно верным решением?

— Это, конечно, сослагательное наклонение... Как мы это проверим? Не проверить, например, что было бы, если бы был Игнашевич. Осинькин работает — и слава богу, хотя бы один клуб не шарахается с тренерами. А не как в некоторых других командах, где они меняются по два-три раза за год.

Губернатор Самарской области Вячеслав Федорищев заявил, что по итогам совещания с руководством и тренерским штабом «Крыльев Советов» было принято решение не совершать в ближайшее время никаких кадровых перестановок в футбольном клубе.

«Крылья Советов» после 11 туров занимают 10-е место в турнирной таблице РПЛ, имея в активе 11 очков.

Источник: РБ Спорт
Егор Титов
ФК Крылья Советов (Самара)
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