Деменко: «Динамо» вряд ли добудет чемпионство»

Бывший футболист «Спартака» Максим Деменко поделился ожиданиями от матча «Динамо» с «Ахматом» в 20-м туре РПЛ.

«Динамо» выиграло у «Локомотива», причем довольно уверенно. Дома бело-голубые играют гораздо лучше, чем на выезде. Но и «Ахмат» — боевая команда. Ромащенко создал боеспособный коллектив. Поэтому не могу сказать, что хозяева очевидные фавориты. Хотя они после победы в предыдущем туре приблизились к лидерам. Любая осечка «Краснодара» или «Зенита», и все может перевернуться. Москвичи тоже хорошо это понимают», — приводит «Евро-Футбол.Ру» слова Деменко.

Также он предположил, готово ли «Динамо» к борьбе за золото в текущем сезоне чемпионата России.

«По матчу с «Локомотивом» могу сказать, что это не очевидный фаворит. «Зенит» пока ближе к титулу по игре и составу. На данный момент у меня такое мнение, что «Динамо» вряд ли добудет чемпионство», — добавил специалист.

В матче 19-го тура РПЛ, который прошел 3 марта, «Динамо» обыграло «Локомотив» со счетом 2:1. На данный момент бело-голубые располагаются на третьем месте в турнирной таблице с 35 очками.