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7 марта, 20:25

Агент Айссауи: «Сид Ахмед с каждым днем чувствует себя в ЦСКА лучше. Он учит русский язык»

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Футбольный агент Анисс Беншабан, представляющий интересы интересы полузащитника ЦСКА Сид Ахмеда Айссауи, рассказал об адаптации футболиста в армейском клубе.

«Сид Ахмед с каждым днем чувствует себя в команде все лучше и лучше. Айссауи активно учит русский язык, включая как повседневную лексику, так и футбольную терминологию», — приводит слова агента Sport24.

Алжирский футболист перешел в российскую команду 20 февраля за 250 тысяч евро из «УСМ Алжир». Портал Transfermarkt оценивает стоимость 20-летнего игрока в 150 тысяч евро. Контракт полузащитника с ЦСКА рассчитан до конца июня 2026 года.

Источник: Sport24
Футбол
РПЛ
ФК ЦСКА (Москва)
Сид Ахмед Айссауи
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 И В Н П +/- О
1
 Зенит 20 12 4 4 39-18 40
2
 Краснодар 20 11 6 3 30-17 39
3
 Динамо 20 10 8 2 33-23 38
4
 ЦСКА 20 8 8 4 34-25 32
5
 Локомотив 20 8 8 4 32-27 32
6
 Спартак 20 9 4 7 27-26 31
7
 Рубин 20 8 5 7 18-23 29
8
 Кр. Советов 20 8 5 7 36-31 29
9
 Пари НН 20 8 4 8 17-17 28
10
 Ростов 20 7 6 7 28-30 27
11
 Факел 20 6 7 7 18-20 25
12
 Ахмат 20 5 5 10 19-25 20
13
 Урал 20 5 4 11 19-33 19
14
 Оренбург 20 4 7 9 21-29 19
15
 Балтика 20 3 5 12 12-25 14
16
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Спартак – Урал
 - : -
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Кр. Советов – Зенит
 - : -
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Динамо – Ростов
 - : -
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 - : -
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 - : -
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