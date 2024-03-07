Агент Айссауи: «Сид Ахмед с каждым днем чувствует себя в ЦСКА лучше. Он учит русский язык»

Футбольный агент Анисс Беншабан, представляющий интересы интересы полузащитника ЦСКА Сид Ахмеда Айссауи, рассказал об адаптации футболиста в армейском клубе.

«Сид Ахмед с каждым днем чувствует себя в команде все лучше и лучше. Айссауи активно учит русский язык, включая как повседневную лексику, так и футбольную терминологию», — приводит слова агента Sport24.

Алжирский футболист перешел в российскую команду 20 февраля за 250 тысяч евро из «УСМ Алжир». Портал Transfermarkt оценивает стоимость 20-летнего игрока в 150 тысяч евро. Контракт полузащитника с ЦСКА рассчитан до конца июня 2026 года.