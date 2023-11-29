Деменко дал совет нападающему «Спартака» Соболеву

Бывший полузащитник «Спартака» Максим Деменко высказался о том, что форвард Александр Соболев стал меньше времени проводить на поле.

«Что касается Соболева, то он старается и бьется, когда выходи на поле. А по-другому никак. Мало ли, как завтра все будет? Может, другой тренер будет или при этом поменяется в команде что-то. Надо себя держать в форме», — цитирует Деменко «Газета.Ru».

Всего в текущем сезоне 26-летний Соболев провел 16 матчей за красно-белых, отметившись 5 голами и 6 результативными передачами.

«Спартак» занимает четвертое место в турнирной таблице чемпионата России. Команда набрала 27 очков за 16 туров.