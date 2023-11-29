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Агент Рахмановича: «Пока не думаем о трансфере, Амара все устраивает в Самаре»

Ана Горшкова
Корреспондент
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Агент Младен Ратковица рассказал, что по полузащитнику «Крыльев Советов» Амару Рахмановичу в данный момент нет предложений.

«До открытия трансферного окна рано говорить что-либо конкретное. Рахманович проводит отличный сезон в «Крыльях Советов», в клубе им довольны, Амара также все устраивает. Пока мы не думаем о каких-то трансферах. Если появится что-то конкретное, тогда будем это обсуждать», — приводит слова Ратковица «РБ Спорт».

В нынешнем сезоне 29-летний Рахманович провел за «Крыльев Советов» 16 матчей во всех турнирах, забил 3 мяча и отдал 3 голевые передачи. Портал Transfermarkt оценивает стоимость футболиста в 2 миллиона евро.

Источник: РБ Спорт
ФК Крылья Советов (Самара)
Амар Рахманович
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2
 Краснодар 16 9 5 2 25-13 32
3
 Динамо 16 7 7 2 27-21 28
4
 Спартак 16 8 3 5 23-22 27
5
 Кр. Советов 16 7 5 4 34-24 26
6
 ЦСКА 16 6 7 3 29-23 25
7
 Рубин 16 7 4 5 16-20 25
8
 Локомотив 16 6 7 3 24-22 25
9
 Пари НН 16 6 3 7 14-15 21
10
 Ростов 16 5 5 6 24-27 20
11
 Факел 16 5 4 7 14-18 19
12
 Урал 16 5 4 7 18-25 19
13
 Оренбург 16 3 5 8 17-25 14
14
 Ахмат 16 3 4 9 16-22 13
15
 Балтика 16 3 3 10 12-23 12
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 Сочи 16 3 1 12 16-28 10
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