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29 ноября, 22:25

Деменко рассказал, что поддерживает Абаскаля в конфликте с Соболевым

Алина Савинова
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Бывший полузащитник «Спартака» Максим Деменко уверен, что у нападающего красно-белых Александра Соболева напряженные отношения с главным тренером команды Гильермо Абаскалем.

«Есть какие-то моменты явно. Но у Абаскаля есть отношение, как и у любого тренера, к каким-то дисциплинарным моментам в команде. Все-таки с Соболевым, уверен, были разговоры по поводу этих задержек при приходе на завтрак и так далее. Эта ситуация показывает нам, что Абаскаль говорит своим ребятам: если не будет дисциплины, наступит хаос. В этом я его поддерживаю как тренера, потому что любой футболист, становясь тренером, пересматривает какие-то вещи», — цитирует Деменко «Газета.Ru».

Всего в текущем сезоне 26-летний Соболев провел 16 матчей за красно-белых, отметившись 5 голами и 6 результативными передачами.

«Спартак» занимает четвертое место в турнирной таблице чемпионата России. Команда набрала 27 очков за 16 туров.

Источник: https://www.gazeta.ru/sport/news/2023/11/29/21817975.shtml?updated
Александр Соболев
Максим Деменко
Футбол
РПЛ
Гильермо Абаскаль
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Деменко дал совет нападающему «Спартака» Соболеву

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Положение команд
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 И В Н П +/- О
1
 Зенит 16 10 3 3 33-14 33
2
 Краснодар 16 9 5 2 25-13 32
3
 Динамо 16 7 7 2 27-21 28
4
 Спартак 16 8 3 5 23-22 27
5
 Кр. Советов 16 7 5 4 34-24 26
6
 ЦСКА 16 6 7 3 29-23 25
7
 Рубин 16 7 4 5 16-20 25
8
 Локомотив 16 6 7 3 24-22 25
9
 Пари НН 16 6 3 7 14-15 21
10
 Ростов 16 5 5 6 24-27 20
11
 Факел 16 5 4 7 14-18 19
12
 Урал 16 5 4 7 18-25 19
13
 Оренбург 16 3 5 8 17-25 14
14
 Ахмат 16 3 4 9 16-22 13
15
 Балтика 16 3 3 10 12-23 12
16
 Сочи 16 3 1 12 16-28 10
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2.12 14:00
Факел – Балтика
 - : -
2.12 16:30
Сочи – Кр. Советов
 - : -
2.12 19:30
Пари НН – Урал
 - : -
3.12 14:00
ЦСКА – Ростов
 - : -
3.12 16:30
Краснодар – Оренбург
 - : -
3.12 16:30
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