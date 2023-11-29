Деменко рассказал, что поддерживает Абаскаля в конфликте с Соболевым

Бывший полузащитник «Спартака» Максим Деменко уверен, что у нападающего красно-белых Александра Соболева напряженные отношения с главным тренером команды Гильермо Абаскалем.

«Есть какие-то моменты явно. Но у Абаскаля есть отношение, как и у любого тренера, к каким-то дисциплинарным моментам в команде. Все-таки с Соболевым, уверен, были разговоры по поводу этих задержек при приходе на завтрак и так далее. Эта ситуация показывает нам, что Абаскаль говорит своим ребятам: если не будет дисциплины, наступит хаос. В этом я его поддерживаю как тренера, потому что любой футболист, становясь тренером, пересматривает какие-то вещи», — цитирует Деменко «Газета.Ru».

Всего в текущем сезоне 26-летний Соболев провел 16 матчей за красно-белых, отметившись 5 голами и 6 результативными передачами.

«Спартак» занимает четвертое место в турнирной таблице чемпионата России. Команда набрала 27 очков за 16 туров.