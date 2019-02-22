Делегаты конференции РФС поблагодарили за работу Мутко

И.о. президента РФС Сергей Прядкин во время конференции РФС поблагодарил за работу на посту главы организации вице-премьера РФ Виталия Мутко. Напомним, что Мутко ранее покинул эту должность.

– Хотелось бы поблагодарить за работу которую проделал Виталий Мутко. Особенно за стабильное состояние РФС, который он нам передал. И, конечно, за проведенный чемпионат мира.

Делегаты конференции отметили благодарность аплодисментами. (Александр Рогулев)

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