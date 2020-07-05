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«Дедуля!» Семака окатили шампанским и водой после чемпионства «Зенита»

5 июля 2020, 22:39
Сергей Семак (справа) и Анатолий Тимощук.
Сергей Семак (справа) и Анатолий Тимощук.
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Игроки и тренеры «Зенита» несколько раз прервали послематчевое интервью главного тренера Сергея Семака после победы над «Краснодаром» (4:2). В гостевом матче 26-го тура РПЛ невская команда досрочно оформила чемпионство.

Сначала Анатолий Тимощук и другие ассистенты облили главного тренера шампанским. Следом форвард Артем Дзюба с партнерами облил Семака водой с криком «Дедуля!»

Сегодня стало известно, что 44-летний главный тренер петербуржцев стал дедушкой.

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