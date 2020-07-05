«Дедуля!» Семака окатили шампанским и водой после чемпионства «Зенита»

Игроки и тренеры «Зенита» несколько раз прервали послематчевое интервью главного тренера Сергея Семака после победы над «Краснодаром» (4:2). В гостевом матче 26-го тура РПЛ невская команда досрочно оформила чемпионство.

Сначала Анатолий Тимощук и другие ассистенты облили главного тренера шампанским. Следом форвард Артем Дзюба с партнерами облил Семака водой с криком «Дедуля!»

Сегодня стало известно, что 44-летний главный тренер петербуржцев стал дедушкой.