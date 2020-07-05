«Дедуля!» Семака окатили шампанским и водой после чемпионства «Зенита»
5 июля 2020, 22:39
Игроки и тренеры «Зенита» несколько раз прервали послематчевое интервью главного тренера Сергея Семака после победы над «Краснодаром» (4:2). В гостевом матче 26-го тура РПЛ невская команда досрочно оформила чемпионство.
Сначала Анатолий Тимощук и другие ассистенты облили главного тренера шампанским. Следом форвард Артем Дзюба с партнерами облил Семака водой с криком «Дедуля!»
Сегодня стало известно, что 44-летний главный тренер петербуржцев стал дедушкой.
SERGEI SEMAK IS DRENCHED IN CHAMPAGNE ?? pic.twitter.com/Szwe2f4tEg— FC Zenit in English? (@fczenit_en) July 5, 2020
Материалы сюжета: РПЛ-2019/20. «Зенит» — чемпион
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