Давила — о возможном пенальти в концовке матча с «Зенитом»: «Кто я такой, чтобы оспаривать этот эпизод?»

Нападающий ЦСКА Виктор Давила высказался о ничьей с «Зенитом» (1:1) в матче 7-го тура РПЛ.

— На самом деле 89 минут матч складывался достаточно корректно, мы контролировали ход игры, — начал Давила. — Все шло к нашей победе. Думаю, что эта ничья с горьким вкусом. Потому что, когда нам забивают при достаточно сомнительных обстоятельствах и решения неоднозначные, можно сказать, что мы получили ничью, которая отдает послевкусием.

— Что помешало довести до победы матч?

— Как я уже говорил — матч 89 минут складывался корректно и мы были близки к победе. Потом один эпизод — не должен быть был угловым. Возможно, неправильное решение и привело к угловому. Это смазало концовку игры. Вместо того, чтобы одержать победу — мы имеем неприятную серию ничьих.

— Что думаете о голе «Зенита»?

— Эпизод был достаточно скоротечный и быстрый. Сейчас по горячим следам проанализировать его не представляется возможным. Нужно посмотреть видео и тогда понять, где мы ошиблись и недоработали.

— Был ли пенальти, когда завязалась потасовка?

— Судья же еще имеет в помощи ВАР... Поскольку было принято решение о не назначении пенальти, то кто я такой, чтобы оспаривать этот эпизод? Значит, решение было абсолютно правильным. В этом эпизоде разобрались.

— В конце была потасовка, что вы видели?

— Честно говоря, я только и видел, что завязалась эта потасовка. Из-за чего она произошла — не разобрался. Мы футболисты и эти вещи происходят на поле, но они остаются там и мы их за пределы поля не выносим. Это то, что было и прошло, — сказал Давила.

ЦСКА с 11 очками поднялся на седьмое место в РПЛ. «Зенит» с 14 очками вышел на вторую строчку в турнирной таблице.

В восьмом туре ЦСКА на своем поле примет «Крылья Советов». Игра пройдет 16 сентября. «Зенит» на день позже в гостях встретится с «Рубином».