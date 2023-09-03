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Сегодня, 21:47

Давила — о возможном пенальти в концовке матча с «Зенитом»: «Кто я такой, чтобы оспаривать этот эпизод?»

Микеле Антонов
Корреспондент
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Нападающий ЦСКА Виктор Давила высказался о ничьей с «Зенитом» (1:1) в матче 7-го тура РПЛ.

— На самом деле 89 минут матч складывался достаточно корректно, мы контролировали ход игры, — начал Давила. —  Все шло к нашей победе. Думаю, что эта ничья с горьким вкусом. Потому что, когда нам забивают при достаточно сомнительных обстоятельствах и решения неоднозначные, можно сказать, что мы получили ничью, которая отдает послевкусием.

— Что помешало довести до победы матч?

— Как я уже говорил — матч 89 минут складывался корректно и мы были близки к победе. Потом один эпизод — не должен быть был угловым. Возможно, неправильное решение и привело к угловому. Это смазало концовку игры. Вместо того, чтобы одержать победу — мы имеем неприятную серию ничьих.

— Что думаете о голе «Зенита»?

— Эпизод был достаточно скоротечный и быстрый. Сейчас по горячим следам проанализировать его не представляется возможным. Нужно посмотреть видео и тогда понять, где мы ошиблись и недоработали.

— Был ли пенальти, когда завязалась потасовка?

— Судья же еще имеет в помощи ВАР... Поскольку было принято решение о не назначении пенальти, то кто я такой, чтобы оспаривать этот эпизод? Значит, решение было абсолютно правильным. В этом эпизоде разобрались.

— В конце была потасовка, что вы видели?

— Честно говоря, я только и видел, что завязалась эта потасовка. Из-за чего она произошла — не разобрался. Мы футболисты и эти вещи происходят на поле, но они остаются там и мы их за пределы поля не выносим. Это то, что было и прошло, — сказал Давила.

ЦСКА с 11 очками поднялся на седьмое место в РПЛ. «Зенит» с 14 очками вышел на вторую строчку в турнирной таблице.

В восьмом туре ЦСКА на своем поле примет «Крылья Советов». Игра пройдет 16 сентября. «Зенит» на день позже в гостях встретится с «Рубином».

Футбол
ФК Зенит
ФК ЦСКА (Москва)
Виктор Давила
1
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В 2023 году «Зенит» победил ЦСКА только в серии пенальти
Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Краснодар 7 5 2 0 11-2 17
2
 Зенит 7 4 2 1 15-6 14
3
 Кр. Советов 7 4 2 1 17-9 14
4
 Динамо 7 4 2 1 15-12 14
5
 Урал 7 4 1 2 8-8 13
6
 Локомотив 7 3 3 1 13-11 12
7
 ЦСКА 7 3 2 2 14-10 11
8
 Ахмат 7 3 1 3 10-8 10
9
 Спартак 7 3 1 3 12-12 10
10
 Пари НН 7 3 1 3 5-6 10
11
 Ростов 7 2 1 4 8-14 7
12
 Сочи 7 2 0 5 8-11 6
13
 Рубин 7 1 3 3 9-15 6
14
 Оренбург 7 1 2 4 7-13 5
15
 Факел 7 1 1 5 5-13 4
16
 Балтика 7 1 0 6 6-13 3
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2.09 13:00
Урал – Ахмат
 0 : 1
2.09 15:15
Пари НН – Рубин
 2 : 1
2.09 17:30
Кр. Советов – Факел
 3 : 0
2.09 20:00
Краснодар – Спартак
 2 : 0
3.09 13:00
Оренбург – Сочи
 3 : 0
3.09 15:15
Локомотив – Балтика
 3 : 2
3.09 17:30
ЦСКА – Зенит
 1 : 1
3.09 20:00
Ростов – Динамо
 1 : 2
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Матео Кассьерра

Матео Кассьерра

Зенит

 6
Антон Заболотный

Антон Заболотный

ЦСКА

 4
Эдуард Сперцян

Эдуард Сперцян

Краснодар

 4
П
Роман Ежов

Роман Ежов

Крылья Советов

 3
Максим Кузьмин

Максим Кузьмин

Балтика

 3
Николя Муми Нгамале

Николя Муми Нгамале

Динамо

 3
И К Ж
Виктор Александров

Виктор Александров

Пари Нижний Новгород

 5 1 1
Брайан Мансилья

Брайан Мансилья

Оренбург

 5 1 1
Марат Быстров

Марат Быстров

Ахмат

 2 1 0
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