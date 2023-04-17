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Сегодня, 14:53

Давидс заявил, что Дзюба оказался в нужное время в нужном месте

Владислав Гаврилин
Корреспондент
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Бывший тренер «Локомотива» Фадлу Давидс прокомментировал выступления Артема Дзюбы.

«Все сошлось — он попал в молодую команду, юные футболисты передают ему свой задор, он им — свой опыт. Для футболиста в таком возрасте важно попасть в правильную команду в правильный момент времени. И именно так получилось. Теперь состав «Локомотива» экстремально молод, экстремально динамичен и благодаря Дзюбе в то же время есть и опыт. Его приход дал большую разницу в атакующей линии. И уверяю, что дело вовсе не в слабом уровне российской премьер-лиги, тут скорее сложился ряд факторов. И нужно, конечно, отдать должное главному тренеру, который понимает, как использовать Артема», — приводит слова Давидса «РБ Спорт».

34-летний Артем Дзюба после перехода в «Локомотив» забил шесть голов в шести матчах, плюс записал на свой счет четыре результативных передачи.

Первую половину сезона Дзюба провел в составе турецкого клуба «Адана Демирспор», за который провел шесть матчей и забил один гол.

Источник: https://bookmaker-ratings.ru/news/fadlu-davids-uroven-rossijskoj-ligi-ne-slab-prosto-dlya-dzyuby-slozhilsya-ryad-faktorov/
Артем Дзюба
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РПЛ
ФК Локомотив (Москва)
Фадлу Давидс
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 И В Н П +/- О
1
 Зенит 23 17 4 2 57-11 55
2
 Ростов 23 13 7 3 40-30 46
3
 Спартак 23 13 6 4 50-28 45
4
 ЦСКА 23 13 5 5 42-21 44
5
 Динамо 23 11 6 6 42-30 39
6
 Краснодар 23 11 5 7 49-36 38
7
 Ахмат 23 11 4 8 34-30 37
8
 Оренбург 23 10 3 10 44-47 33
9
 Сочи 23 9 4 10 32-43 31
10
 Локомотив 23 8 4 11 36-40 28
11
 Урал 23 7 4 12 25-37 25
12
 Кр. Советов 23 6 7 10 23-33 25
13
 Пари НН 23 5 4 14 25-47 19
14
 Факел 23 2 12 9 28-42 18
15
 Химки 23 3 5 15 19-50 14
16
 Торпедо 23 3 4 16 16-37 13
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Факел – Оренбург
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 - : -
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Урал – Ростов
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