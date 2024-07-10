В «Пари НН» заявили об отсутствии переговоров с Дзюбой
Генеральный директор «Пари НН» Давид Мелик-Гусейнов в разговоре с «СЭ» ответил на вопрос об интересе к нападающему Артему Дзюбе.
«Переговоров не было. Мы сказали, что не исключаем его появление в клубе. Исключать его появление, как и не исключать — равнозначные оценки. Сейчас с представителем Дзюбы не общаемся, взаимодействовали ранее по рабочим вопросам — не по трансферу. Финансы на Дзюбу? Все же оценивается не в качестве здесь и сейчас, а в перспективе — что получит клуб. Нет однозначного ответа. Мы рассматриваем любой трансфер исходя из многих факторов», — сказал Мелик-Гусейнов «СЭ».
Прошлым клубом Дзюбы был «Локомотив», за который он играл с февраля 2023 года. Он провел 39 матчей за красно-зеленых, забил 12 голов и сделал 9 результативных передач.
Ранее Дзюба выступал за «Адана Демирспор», «Зенит», тульский «Арсенал», «Спартак», «Ростов» и «Томь».
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1
|Зенит
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2
|Краснодар
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3
|Динамо
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4
|Локомотив
|0
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5
|Спартак
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6
|ЦСКА
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|0-0
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7
|Ростов
|0
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|0-0
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8
|Рубин
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9
|Кр. Советов
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10
|Ахмат
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|0-0
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11
|Факел
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|0
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|0-0
|0
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12
|Оренбург
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|0-0
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13
|Пари НН
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|0
|0-0
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14
|Химки
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|0
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|0-0
|0
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15
|Динамо Мх
|0
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|0
|0-0
|0
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16
|Акрон
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|0
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|0-0
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|20.07
|15:00
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Локомотив – Акрон
|- : -
|20.07
|17:30
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Кр. Советов – Зенит
|- : -
|20.07
|20:00
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Ростов – ЦСКА
|- : -
|20.07
|20:00
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Динамо – Факел
|- : -
|21.07
|17:30
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Оренбург – Спартак
|- : -
|21.07
|20:00
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Ахмат – Краснодар
|- : -
|21.07
|20:00
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Химки – Динамо Мх
|- : -
|22.07
|20:00
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Пари НН – Рубин
|- : -