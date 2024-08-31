Даса объяснил перепалку с Глушенковым в матче против «Зенита»

Защитник «Динамо» Эли Даса в комментарии для «СЭ» объяснил перепалку в матче 4-го тура РПЛ против «Зенита» (0:1) с нападающим сине-бело-голубых Максимом Глушенковым.

«Ничего такого не было. Я увидел, что Глушенкова собирались менять. Максим хотел покинуть поле через другую сторону. А они вели 1:0. Я поймал этот момент. Сказал ему: «Покинь поле здесь». Он отреагировал так. Но это нормально, это эмоции. В футболе такое бывает. Конфликт? Нет-нет, ничего такого. Всего лишь часть игры», — сказал Даса «СЭ».

Во втором тайме игры 4-го тура защитник «Динамо» обратился к Глушенкову, но тот жестом показал футболисту «закрыть рот» и указал на табло.