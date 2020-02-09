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Данила Прошляков: «У каждого можно что-то интересное подчерпнуть»

21:44
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Нападающий «Ростова» Данила Прошляков подвели итоги Кубка Париматч Премьер в Катаре.

— Для молодых футболистов этот турнир был хорошей возможностью выйти на поле против сильных соперников и набраться опыта, — цитирует игрока официальный сайт «Ростова».

На сборах мы много работаем над скоростью и выносливостью. «Ростов» атакующая команда и эти компоненты очень важны во время матчей.

У кого учусь в команде? У нас очень много опытных игроков высокого уровня, у каждого можно что-то интересное подчерпнуть.

Дополнительная информация:

http://www.fc-rostov.ru/press/news/13265

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