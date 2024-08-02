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Козлов: «Семак не уговаривал перейти в «Зенит», хочу туда в конце карьеры»

Ана Горшкова
Корреспондент
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Полузащитник «Краснодара» Данила Козлов подтвердил, что перед переходом в кубанский клуб с ним общался главный тренер «Зенита» Сергей Семак.

«Правда ли, что до перехода в «Краснодар» я разговаривал с Семаком и он уговаривал перейти в «Зенит»? Он не уговаривал. Похвалил с классной весной. Сказал, что у меня все впереди, что я нужен «Зениту». Я поблагодарил, мы тепло пообщались. Я ответил, что хочу в «Зенит», но, наверное, в другом статусе и в конце карьеры, потому что это мой родной дом. В первую очередь это Петербург, город, который я люблю. Конечно, хотелось бы там жить, но сейчас я счастлив в «Краснодаре». Каких-то желаний куда-то уходить у меня, естественно, нет», — приводит слова Козлова «РБ Спорт».

«Краснодар» объявил о переходе 19-летнего Козлова из «Балтики» в середине июня. Контракт между рассчитан на пять лет.

Источник: РБ Спорт
Сергей Семак
ФК Зенит
ФК Краснодар
Данила Козлов (ФК Краснодар)
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