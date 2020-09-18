Даниил Куликов: «Каждый понимает, что «Локомотив» не на своем месте»

Полузащитник «Локомотива» Даниил Куликов прокомментировал итоги матча 7-го тура Тинькофф-РПЛ против «Ростова» (0:0) и поделился мнением по поводу выступления железнодорожников в нынешнем сезоне. «Локо» после семи туров с 9 очками идет на десятом месте в таблице.

— Результатом недовольны категорически, — сказал Куликов в интервью клубной пресс-службе. — Конечно, это не поражение, но все равно хотелось взять три очка, ехали туда за победой. Мы хотим выигрывать каждый матч. Надеюсь, серия прервется у нас в матче с «Тамбовом».

Место в таблице между собой не обсуждали, но каждый понимает, что мы не на своей позиции находимся. С «Тамбовом» играем дома, при своих болельщиках, надеюсь, что все получится.

— Уверены, что скоро «Локомотив» прорвет на голы и победы?

— Да, я полностью в этом уверен.