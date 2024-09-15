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Сегодня, 22:16

Хлусевич: «Рад, что Джикия нашел команду, и эта история закончилась»

Дмитрий Барулев
Корреспондент
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Полузащитник «Спартака» Даниил Хлусевич поделился мнением о присоединении его бывшего одноклубника Георгия Джикии к «Химкам».

— Георгий Джикия перешел в «Химки». Это клуб его уровня?

— Джикия — игрок сборной. Не мне решать, его ли это уровень. Я рад, что он нашел команду. Главное, чтобы он играл и без травм.

— Можно ли сказать, что ты так же рад за Александра Соболева, как за Джикию?

— Я рад, что эта история закончилась, и все решилось для него самого. Я лично на происходящее внимание не обращаю. Это его отношения с клубом.

— Казалось, что клуб на него не рассчитывает.

— Манфред Угальде у нас и до этого был, это не новый игрок. В команде отнеслись к уходу Соболева спокойно.

«Химки» объявили о подписании контракта с Джикией 13 сентября. Срок соглашения с 30-летним футболистом не раскрывается. По информации СМИ, контракт россиянина рассчитан на один год с опцией продления еще на сезон.

Даниил Хлусевич
Футбол
РПЛ
ФК Спартак (Москва)
ФК Химки
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«Локомотив» — «Краснодар»: РПЛ, 7-й тур, видеообзор матча
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 И В Н П +/- О
1
 Зенит 8 6 2 0 19-1 20
2
 Краснодар 8 5 3 0 11-3 18
3
 Локомотив 8 6 0 2 19-12 18
4
 Динамо 8 5 1 2 15-8 16
5
 Спартак 8 4 3 1 11-4 15
6
 ЦСКА 8 4 1 3 15-5 13
7
 Ростов 8 3 2 3 13-15 11
8
 Рубин 8 3 1 4 11-14 10
9
 Динамо Мх 8 2 3 3 4-7 9
10
 Кр. Советов 8 3 0 5 8-13 9
11
 Акрон 8 2 2 4 10-13 8
12
 Пари НН 8 2 1 5 6-15 7
13
 Оренбург 8 1 3 4 11-17 6
14
 Химки 8 1 3 4 9-16 6
15
 Факел 8 1 2 5 3-14 5
16
 Ахмат 8 0 5 3 6-14 5
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Рубин – Кр. Советов
 0 : 2
14.09 12:00
Оренбург – Локомотив
 2 : 4
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Факел – Пари НН
 0 : 0
14.09 16:30
ЦСКА – Зенит
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14.09 19:00
Краснодар – Ростов
 2 : 0
15.09 14:15
Динамо – Ахмат
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Акрон – Химки
 3 : 0
15.09 19:00
Динамо Мх – Спартак
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Г
Максим Глушенков

Максим Глушенков

Зенит

 7
Алексей Батраков

Алексей Батраков

Локомотив

 5
Манфред Угальде

Манфред Угальде

Спартак

 5
П
Маркус Вендел

Маркус Вендел

Зенит

 7
Алексей Батраков

Алексей Батраков

Локомотив

 5
Бителло

Бителло

Динамо

 4
И К Ж
Муталип Алибеков

Муталип Алибеков

Динамо Мх

 5 1 0
Даниил Фомин

Даниил Фомин

Динамо

 5 1 1
Бутта Магомедов

Бутта Магомедов

Химки

 7 1 1
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