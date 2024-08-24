Хлусевич: «Не были готовы к выходу Вендела, но подготовились в раздевалке»

Защитник «Спартака» Даниил Хлусевич после ничьей с «Зенитом» (0:0) в 6-м туре РПЛ ответил на вопрос о появлении на поле полузащитника сине-бело-голубых Вендела.

За несколько дней до матча председатель правления «Зенита» Александр Медведев заявил, что Вендел не сумеет сыграть со «Спартаком». В итоге бразилец вышел на поле с первых минут.

«Мы не были готовы к тому, что Вендел будет на поле. Когда увидели, подготовились в раздевалке», — сказал Хлусевич.

«Зенит» (14 очков) продолжает лидировать в РПЛ. «Спартак» (11) поднялся на четвертое место в турнирной таблице.

В следующем туре сине-бело-голубые на выезде сыграют с «Пари НН». Матч пройдет 31 августа. «Спартак» в этот же день на своем поле примет «Акрон».