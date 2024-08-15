Косторная рассказала, что ходила на матчи «Локомотива» не потому, что ей футбол нравится

Известная российская фигуристка Алена Косторная призналась, что на самом деле этот вид спорта ей не особо-то и нравится. 20-летняя девушка ранее часто ходила на матчи московского «Локомотива»

— YouTube смотрю, потому что где-то учу балетные партии, что-то еще, — цитирует Sport24 Косторную. — В основном, окультуризация идет, нежели развлекательный контент. Что и как приготовить, какая-то информация новая для меня. Для себя просто. Но любимого [канала] нет.

— А нелюбимые есть?

— Только не футбол! В какой-то момент у меня загорелось: ходила довольно часто, смотрела. Потом поняла, что хожу на футбол не потому что мне футбол нравится, а потому что просто люблю болтать с ребятами, когда находимся в этой тусовке. Но футбол особо не смотрела.

Ранее «Локомотив» представлял Косторную как свою болельщицу. В ноябре 2022 года клуб приглашал болельщиков на церемонию открытия катка «Локо Лед», в которой примет участие «российская фигуристка, чемпионка Европы по фигурному катанию и болельщица «Локомотива» Алена Косторная».