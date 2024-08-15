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Сегодня, 05:37

Косторная рассказала, что ходила на матчи «Локомотива» не потому, что ей футбол нравится

Евгений Козинов
Корреспондент
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Известная российская фигуристка Алена Косторная призналась, что на самом деле этот вид спорта ей не особо-то и нравится. 20-летняя девушка ранее часто ходила на матчи московского «Локомотива»

— YouTube смотрю, потому что где-то учу балетные партии, что-то еще, — цитирует Sport24 Косторную. — В основном, окультуризация идет, нежели развлекательный контент. Что и как приготовить, какая-то информация новая для меня. Для себя просто. Но любимого [канала] нет.

— А нелюбимые есть?

— Только не футбол! В какой-то момент у меня загорелось: ходила довольно часто, смотрела. Потом поняла, что хожу на футбол не потому что мне футбол нравится, а потому что просто люблю болтать с ребятами, когда находимся в этой тусовке. Но футбол особо не смотрела.

Ранее «Локомотив» представлял Косторную как свою болельщицу. В ноябре 2022 года клуб приглашал болельщиков на церемонию открытия катка «Локо Лед», в которой примет участие «российская фигуристка, чемпионка Европы по фигурному катанию и болельщица «Локомотива» Алена Косторная».

Источник: Sport24
Фигурное катание
ФК Локомотив (Москва)
Алена Косторная
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Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Зенит 4 4 0 0 14-0 12
2
 Динамо 4 3 0 1 8-3 9
3
 Локомотив 4 3 0 1 11-5 9
4
 ЦСКА 4 2 1 1 9-3 7
5
 Спартак 4 2 1 1 6-3 7
6
 Пари НН 4 2 0 2 4-7 6
7
 Краснодар 4 1 3 0 3-2 6
8
 Оренбург 4 1 2 1 5-7 5
9
 Ростов 4 1 2 1 4-7 5
10
 Химки 4 1 1 2 5-7 4
11
 Акрон 4 1 1 2 6-7 4
12
 Рубин 4 1 1 2 7-10 4
13
 Кр. Советов 4 1 0 3 3-10 3
14
 Ахмат 4 0 3 1 1-6 3
15
 Динамо Мх 4 0 2 2 1-4 2
16
 Факел 4 0 1 3 1-7 1
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17.08 17:00
Динамо – Кр. Советов
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17.08 19:30
Ростов – Оренбург
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Химки – Зенит
 - : -
18.08 17:30
ЦСКА – Локомотив
 - : -
18.08 17:30
Спартак – Факел
 - : -
18.08 20:00
Краснодар – Пари НН
 - : -
19.08 17:30
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 - : -
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Игорь Дивеев

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Маркус Вендел

Зенит

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Алексей Батраков

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