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Ле Таллек — о возможной игре Малкома и Клаудиньо за сборную России: «Удачи им! Для меня это было невозможно»

Дмитрий Барулев
Микеле Антонов
Читать «СЭ» в

Полузащитник «Торпедо» Дамьен Ле Таллек в разговоре с корреспондентом «СЭ» поделился мнением о желании футболистов «Зенита» Малкома и Клаудиньо сыграть за сборную России.

— Малком и Клаудиньо начали процесс получения российского паспорта. Возможно, они смогут играть за сборную России. Слышали ли вы этом этом?

— Удачи им! Когда я два года назад подавал аналогичный запрос, ФИФА мне отказала. Поэтому успехов им.

— То есть это невозможно?

— Для меня это было невозможно.

— Но в «Зените» уверены, что это возможно.

— Возможно, для них это легче, потому что они провели больше времени в России. Поэтому у них будет шанс. Возможно, их заявку одобрят.

— Будете ли вы пытаться во второй раз?

— Уже слишком поздно. 2-3 года назад был шанс. Но в футболе никогда не знаешь.

— То есть сейчас сыграть за сборную России — мечта?

— Это не мечта. Когда была возможность, мы пытались. Нам отказали, и все.

18 сентября стало известно, что бразильцы Малком и Клаудиньо начали процесс получения российского гражданства. Позже Малком заявил, что основная идея такого поступка — возможность освободить место для легионера в петербургском клубе.

Дамьен Ле Таллек
Клаудиньо
Малком Филипе (Малком)
Сборная России по футболу
ФК Зенит
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3
 ЦСКА 13 7 4 2 26-13 25
4
 Ростов 13 7 4 2 24-19 25
5
 Краснодар 13 6 3 4 25-20 21
6
 Сочи 13 6 2 5 22-22 20
7
 Ахмат 13 6 2 5 21-21 20
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 Динамо 13 5 5 3 21-16 20
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 Н. Новгород 13 3 4 6 17-23 13
12
 Урал 13 4 1 8 13-23 13
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 Локомотив 13 3 3 7 16-26 12
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 Факел 13 1 8 4 16-23 11
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 Химки 13 2 3 8 13-23 9
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 - : -
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Владимир Сычевой

Владимир Сычевой

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 9
Филипе Силва Малком

Филипе Силва Малком

Зенит

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П
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Квинси Промес

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 6
Александр Соболев

Александр Соболев

Спартак

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Зенит

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Локомотив

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