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Сегодня, 22:08

Даев: «Буду болеть за конкуренцию в чемпионате, чтобы «Динамо», «Спартак» и ЦСКА подтянулись»

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Бывший защитник ЦСКА Вячеслав Даев поделился впечатлениями после поражения армейцев в матче 18-го тура РПЛ против «Краснодара» (0:1).

«По содержанию, по накалу, по количеству моментов — отличная игра с интересной развязкой, — приводит Metaratings.ru слова Даева. — Думаю, нейтральному болельщику такой матч понравился. Я бы сказал, что «Краснодар» и ЦСКА наиграли на боевую ничью. И у ЦСКА были хорошие моменты, и «Краснодар» во втором тайме чаще атаковал. Это была игра двух равных соперников, но «Краснодар» своим шансом воспользовался. «Армейцы» же сыграли невнимательно в эпизоде, и это сыграло с ними злую шутку».

Ветеран также высказался о перспективах «быков» в чемпионской гонке против «Зенита».

«Я буду болеть за конкуренцию, за интригу в чемпионате. Думаю, это добавило бы интереса к нашей лиге. Хочется, чтобы и «Динамо», и «Спартак», и ЦСКА подтянулись и у нас было больше интересных игр и поменьше проходных. Убежден, что «Краснодару» по силам навязать борьбу «Зениту», хоть и понимаем, что не хватает команде победного опыта», — сказал Даев.

«Краснодар» (38 очков) ушел на зимний перерыв единоличным лидером РПЛ, «быки» на 2 очка опережают «Зенит», далее располагаются «Динамо» (32), «Локомотив» (31) и «Спартак» (30). ЦСКА (28 очков) завершил первую часть сезона на восьмой строчке.

Источник: metaratings.ru
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Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Краснодар 18 11 5 2 28-14 38
2
 Зенит 18 11 3 4 35-17 36
3
 Динамо 18 8 8 2 29-22 32
4
 Локомотив 18 8 7 3 29-23 31
5
 Спартак 18 9 3 6 27-24 30
6
 Кр. Советов 18 8 5 5 36-27 29
7
 Рубин 18 8 4 6 17-21 28
8
 ЦСКА 18 7 7 4 31-24 28
9
 Пари НН 18 7 3 8 15-16 24
10
 Ростов 18 5 6 7 24-29 21
11
 Факел 18 5 6 7 15-19 21
12
 Урал 18 5 4 9 18-28 19
13
 Ахмат 18 4 5 9 18-23 17
14
 Оренбург 18 3 6 9 19-28 15
15
 Балтика 18 3 4 11 12-24 13
16
 Сочи 18 3 2 13 17-31 11
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2.03 00:00
Зенит – Спартак
 - : -
2.03 00:00
Ростов – Кр. Советов
 - : -
2.03 00:00
Краснодар – Рубин
 - : -
2.03 00:00
ЦСКА – Оренбург
 - : -
2.03 00:00
Динамо – Локомотив
 - : -
2.03 00:00
Ахмат – Урал
 - : -
2.03 00:00
Балтика – Сочи
 - : -
2.03 00:00
Пари НН – Факел
 - : -
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Г
Матео Кассьерра

Матео Кассьерра

Зенит

 14
Бенхамин Гарре

Бенхамин Гарре

Крылья Советов

 8
Джон Кордоба

Джон Кордоба

Краснодар

 8
П
Квинси Промес

Квинси Промес

Спартак

 6
Максим Глушенков

Максим Глушенков

Локомотив

 6
Александр Соболев

Александр Соболев

Спартак

 5
И К Ж
Виктор Александров

Виктор Александров

Пари Нижний Новгород

 15 1 3
Брайан Мансилья

Брайан Мансилья

Оренбург

 15 1 5
Виктор Мелехин

Виктор Мелехин

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