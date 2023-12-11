В «Ахмате» назвали главные причины плохих результатов команды в первой половине сезона РПЛ

Спортивный директор «Ахмата» Руслан Газзаев назвал причины спада в игре грозненцев в первой половине сезона РПЛ.

«Окончание прошлого сезона было удачным, а старт этого чемпионата оказался провальным. Мы сделали определенные выводы. В первую очередь, причина таких результатов — это большое количество травм, причем они начались еще в весенней части прошлого чемпионата и продолжились в период подготовки к этому сезону. Именно с этим и был связан провальный старт для «Ахмата», — цитирует Газзаева Sport24.

После 18 туров РПЛ «Ахмат» набрал 17 очков и занимает 13-е место. Команда идет в зоне стыковых матчей.