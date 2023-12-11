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Сегодня, 22:10

В «Оренбурге» рассказали, что по Капленко и Воробьеву предложений не поступало

Андрей Бобков
Корреспондент ленты новостей
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Спортивный директор «Оренбурга» Дмитрий Андреев высказался о возможных трансферах полузащитника Кирилла Капленко и нападающего Дмитрия Воробьева.

«По Капленко и Воробьеву к нам никто не обращался. Пока все тихо. Не рассматриваем их уход», — приводит слова Андреева «РБ Спорт».

24-летний Капленко провел 12 матчей в РПЛ-2023/24 и сделал 2 результативные передачи. На счету 26-летнего Воробьева 13 матчей в чемпионате России, 5 голов и 1 результативная передача.

«Оренбург» с 15 очками после 18 туров занимает 14-е место в турнирной таблице РПЛ.

Источник: РБ Спорт
Дмитрий Андреев
Кирилл Капленко
Футбол
ФК Оренбург
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Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Краснодар 18 11 5 2 28-14 38
2
 Зенит 18 11 3 4 35-17 36
3
 Динамо 18 8 8 2 29-22 32
4
 Локомотив 18 8 7 3 29-23 31
5
 Спартак 18 9 3 6 27-24 30
6
 Кр. Советов 18 8 5 5 36-27 29
7
 Рубин 18 8 4 6 17-21 28
8
 ЦСКА 18 7 7 4 31-24 28
9
 Пари НН 18 7 3 8 15-16 24
10
 Ростов 18 5 6 7 24-29 21
11
 Факел 18 5 6 7 15-19 21
12
 Урал 18 5 4 9 18-28 19
13
 Ахмат 18 4 5 9 18-23 17
14
 Оренбург 18 3 6 9 19-28 15
15
 Балтика 18 3 4 11 12-24 13
16
 Сочи 18 3 2 13 17-31 11
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2.03 00:00
Зенит – Спартак
 - : -
2.03 00:00
Ростов – Кр. Советов
 - : -
2.03 00:00
Краснодар – Рубин
 - : -
2.03 00:00
ЦСКА – Оренбург
 - : -
2.03 00:00
Динамо – Локомотив
 - : -
2.03 00:00
Ахмат – Урал
 - : -
2.03 00:00
Балтика – Сочи
 - : -
2.03 00:00
Пари НН – Факел
 - : -
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