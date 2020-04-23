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«Да, Леш, ты уже лысый». Погребняк с женой подстригли сыновей в домашних условиях

11:41
Павел Погребняк с женой Марией и тремя сыновьями. Фото Instagram
Павел Погребняк с женой Марией и тремя сыновьями. Фото Instagram
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Жена нападающего «Урала» Павла Погребняка Мария опубликовала в своем Instagram видео того, как они с мужем решили подстричь своих сыновей в домашних условиях.

— Я или Паша? Я стригла младшего Алексея, Паша- среднего и старшего, — подписала видео Мария Погребняк.

Матчи РПЛ приостановлены из-за пандемии коронавируса. «Урал» с 25 очками после 22 туров занимает 10-е место в турнирной таблице чемпионата России. 36-летний Погребняк в сезоне-2019/20 провел в составе «Урала» 14 матчей, в которых забил 4 гола.

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