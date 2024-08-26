Цыпченко — о дубле Гальдамеса: «Он никогда не отличался хорошей игрой головой»

Полузащитник «Крыльев Советов» Дмитрий Цыпченко после победы в матче 6-го тура РПЛ против «Пари НН» (3:1) поделился впечатлениями от дубля защитника Томаса Гальдамеса.

- В первом тайме тоже было много моментов. Повезло, что забили, — приводит слова Цыпченко Metaratings. — Гальдамес никогда не отличался хорошей игрой головой.

— Вы рассказывали, что Роман Ежов разрешил ему ставить музыку в раздевалке.

— Видимо, забил два мяча, поэтому (улыбается).

— Нормально, когда дубль делает защитник?

— Такое просто бывает. Конечно, чаще это должны делать нападающие. Но видите, раз реализация у нападающих хромает, хорошо, что у нас защитники могут реализовать момент.

— Гальдамес успел и с болл-боями в перерыве пообщаться. Как ему удалось так быстро, за две недели, стать своим?

— Он сам по себе очень открытый, позитивный. У нас, русских, все-таки менталитет немножко другой. Латиноамериканцы более открытые, улыбчивые, проще ко всему относятся.

Гальдамесу 25 лет. Он перешёл в «Крылья Советов» летом 2024 года из аргентинского клуба «Годой Крус». В матче с «Пари НН» он забил в течение 5 минут со штрафного и головой. Это первый дубль в его карьере.