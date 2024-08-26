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Сегодня, 07:05

Галактионов — о победе над «Ростовом»: «Когда хищник почуял запах мяса, хочется его есть»

Сергей Разин
корреспондент
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Михаил Галактионов.
Фото Дарья Исаева, «СЭ»

Главный тренер «Локомотива» Михаил Галактионов подвел итоги матча 6-го тура РПЛ против «Ростова» (3:2).

— Мы двигаемся от матча к матчу, здраво стоим на ногах и не витаем в облаках, — приводит слова Галактионова официальный сайт клуба. — Есть игра, мы в ней победили. Двигаемся вперед, набираем очки. Ребята крепнут, становятся еще более организованными, дисциплинированными. От них прямо прет страстью, хорошей самоотдачей, юностью. Честь и хвала им, что они эти моменты впитывают, бьются в каждой игре, потому что мы четко понимаем, что без этого сегодня никуда. Надо завоевать публику — то, на что я их нацеливаю. Когда стадион аплодирует — значит, мы идем в правильном направлении. Я ребят поздравил, сказал о том, что это только начало. Мы не можем пребывать в эйфории, мы сами это прекрасно понимаем. Мы знаем свои сильные стороны, понимаем свои недостатки, над которыми надо работать. Работы много, двигаемся поэтапно. Уже через несколько дней игра на Кубок. К ней тоже надо готовиться и решать задачу.

— Можно ли сказать, что команда в этом сезоне борется за чемпионство?

— Давайте без лозунгов. Зачем вы все хотите вытащить эти плакаты. Мы идем пошагово, как я сказал в начале. Конечно, мы — топ-клуб. Мы — «Локомотив», который борется. Вы думаете, мы боремся за какие-то энные места? Нет, мы смотрим только вперед. И мы заявляем о том, что внутри себя каждый матч — это тот шаг, который двигает нас вперед. И только туда мы и стремимся. А когда хищник почуял запах мяса, хочется его есть, есть и есть.

После победы над ростовчанами «Локомотив» с 15 очками возглавил турнирную таблицу РПЛ. В следующем туре железнодорожники 1 сентября сыграют против «Краснодара».

Источник: Сайт Локомотива
ФК Локомотив (Москва)
ФК Ростов
Михаил Галактионов
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 И В Н П +/- О
1
 Локомотив 6 5 0 1 15-7 15
2
 Зенит 6 4 2 0 15-1 14
3
 Краснодар 6 3 3 0 6-3 12
4
 Динамо 6 4 0 2 9-4 12
5
 Спартак 6 3 2 1 9-3 11
6
 ЦСКА 6 3 1 2 13-4 10
7
 Рубин 6 3 1 2 11-11 10
8
 Ростов 6 2 2 2 9-12 8
9
 Кр. Советов 6 2 0 4 6-12 6
10
 Пари НН 6 2 0 4 6-12 6
11
 Химки 6 1 3 2 9-11 6
12
 Оренбург 6 1 2 3 7-11 5
13
 Динамо Мх 6 1 2 3 2-6 5
14
 Акрон 6 1 1 4 7-13 4
15
 Факел 6 1 1 4 2-10 4
16
 Ахмат 6 0 4 2 4-10 4
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Зенит – Спартак
 0 : 0
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Факел – Оренбург
 1 : 0
24.08 20:00
Ахмат – Химки
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25.08 15:00
Кр. Советов – Пари НН
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