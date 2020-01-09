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ЦСКА вспомнил, как в 2019 году на его матчи приходили Макгрегор, Капризов и Де Коло

12:13
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ЦСКА на своем официальном Youtube-канале опубликовал 20-минутный видеоролик о знаменитых гостях своих домашних матчей. В их число вошли бывший чемпион UFC Конор Макгрегор, нападающий хоккейного ЦСКА Кирилл Капризов, а также разыгрывающий баскетбольного «Фенербахче» Нандо Де Коло.

После 19 туров армейский клуб занимает четвертое место в турнирной таблице РПЛ, набрав 34 очка. При равенстве очков ЦСКА по дополнительным показателям обошел «Локомотив», но уступил «Ростову».

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