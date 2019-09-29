ЦСКА впервые за два года возглавил турнирную таблицу
13:34
ЦСКА обыграл «Урал» в гостевом матче 11-го тура премьер-лиги (3:0) и вышел в лидеры чемпионата России.
В последний раз армейцы возглавляли турнирную таблицу после первого тура сезона-2017/18, когда обходили пятерых соперников по дополнительным показателям. Единоличным лидером турнира красно-синие не были с 30-го тура чемпионского сезона-2015/16. (Кирилл Бурдаков)
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Материалы сюжета: РПЛ-2019/2020. 11-й тур. «Локомотив» — «Зенит» и другие матчи
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